Juventus teknik direktörü ve yetkilileri Inter maçının sonunda hakemlerin önünü kesti

Juventus deplasmanda yıkıldı, maç sonu tansiyon yükseldi. Serie A’nın 25. haftasında lider Inter’e konuk olan siyah-beyazlılar, Giuseppe Meazza’da son dakikalarda gelen golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi Inter’in gollerini Cambiaso (kendi kalesine), Esposito ve Zielinski kaydederken, Juventus’ta Cambiaso ve Locatelli fileleri havalandırdı.

Konuk ekipte Kalulu’nun 42. dakikada gördüğü kırmızı kart ise maçın kırılma anlarından biri oldu.

Bu sonucun ardından Inter puanını 61’e yükseltirken, Juventus 46 puanda kaldı.

HAKEMLERİN ÖNÜNÜ KESTİLER

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha içindeki gerilim soyunma odası tüneline taştı.

Juventus CEO’su Domenico Comelli, hakem kararlarına sert tepki göstererek hakemlerin üzerine yürüdü.

Teknik direktör Luciano Spalletti’nin araya girerek Comelli’yi sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

"İTALYAN DERBİSİNİ MAHVETTİNİZ1

Tünel girişinde hakemlere seslenen Comelli’nin, "Oyunun kurallarını böyle bozuyorsunuz. Bu kabul edilemez, İtalyan derbisini mahvettiniz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

SKY’a konuşan Comelli, yaşananların 'utanç verici' olduğunu savunarak, sezon boyunca benzer hatalarla karşılaştıklarını öne sürdü.