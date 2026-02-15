Felipe Melo'dan Fenerbahçe itirafı: Gelen teklifi reddettim

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekipteki günleri hakkında konuşan Brezilyalı futbolcu, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Melo'nun açıklamalarından öne çıkan bazı satır başları şu şekilde:

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM AMA KABUL EDEMEZDİM"

Conte bana güvenecekti ama Marotta'dan beni bırakmasını istedim. Paris Saint-Germain'e kiralık transfer için her şey ayarlanmıştı. Leonardo ile de konuşmuştum ama Galatasaray beş kat daha yüksek bir teklifle geldi.



Parayı ve taraftarları tercih ettim. İmzalamadan önce stadyumda bir maç izledim ve aşık oldum.



Galatasaray'da kiralık geçirdiğim ilk yılımdan sonra Fenerbahçe'den teklif aldım. Asla kabul etmezdim.

"OYNADIĞIM BÜTÜN TAKIMLARI KALBİMDE TAŞIYORUM EN ÇOK DA GALATASARAY'I"

Teknik direktölüğe başladım, kendi kulübüm var ve şu an kamptayız. Adı Americana. Geçen pazar maçımızı 7-0 kazandık. Her zaman söylediğim gibi, kaliteli ve cesur insanlar isterim. İkili mücadelede ayağını sokmazsan, benimle yedek kulübesinde oturursun.



Juventus taraftarları, kura çekiminden sonra Gala lehine bir paylaşım yaptığım için sosyal medyada bana saldırdı, ama ne yapmalıydım? İstanbul'da kazandım ve harika zaman geçirdim. Daha bağlı olmam normal. Oynadığım tüm takımları kalbimde taşıyorum, ama Galatasaray'ı daha çok.

"BENİM ZAMANIMDA REKABET DAHA FAZLAYDI"