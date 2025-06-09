Cristiano Ronaldo yeni sezonda formasını giyeceği takımı duyurdu

40 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun, 2.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile sözleşmesi sona ermişti.
Geleceği merak konusu olan Portekizli yıldızın adı birçok takımla anılmıştı.
SONUNDA AÇIKLADI
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak bir takıma transfer olabileceği konuşulan Cristiano Ronaldo, bu iddiayı yalanlamıştı.
Öte yandan Ronaldo, Uluslar Ligi'nde şampiyon oldukları maçın ardından verdiği röportajda geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu.
AL-NASSR İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağını bildirdi.
Al-Nassr ile toplam 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol ve 19 asistlik istatistik yakaladı.
Son olarak Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde henüz kupa sevinci yaşayamadı.
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