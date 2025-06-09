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Cristiano Ronaldo yeni sezonda formasını giyeceği takımı duyurdu

Cristiano Ronaldo yeni sezonda formasını giyeceği takımı duyurdu UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı finalde mağlup eden Portekiz, kupanın sahibi oldu. Efsane isim Cristiano Ronaldo, maçtan sonra yaptığı açıklamada Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağını söyledi.