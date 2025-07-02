Daniel Agyei: Buraya gelmek için sabırsızlandım

16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce’de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdürüyor.

Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen yeşil-siyahlılar, yoğun tempoda antrenmanlarına devam ederken, takıma yeni katılan İngiliz futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei de ilk kez basın mensuplarına konuştu.

"BURAYA GELMEK İÇİN SABIRSIZLANDIM"

Transfer öncesi kulüp hakkında detaylı bir araştırma yaptığını dile getiren 28 yaşındaki Daniel Agyei, şunları dedi:

"FORMA NUMARAM HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Forvette iyi oynadığını ifade eden Daniel Agyei, şunları dedi:

İki kanatta da iyi olduğumu söyleyebilirim. Ama daha çok forvet olarak iyi olduğumu söyleyebilirim. Kocaelispor ile ilgili çok tutkulu bir taraftarı var. Onların bu takıma bağlı olduğunu biliyorum. Geçen sene de kulübün çok iyi bir işe imza attığını, çok iyi şeyler başardığını biliyorum. Şampiyon oldular sonuçta ve ben de bu vesile ile buradayım. Süper Lig ile alakalı birden fazla iyi takım olduğunu biliyorum. Süper Lig'i biraz izledim. Yavaş yavaş izlemeye de devam edeceğim. İngiltere ile Türkiye arasındaki farkı şöyle söyleyebilirim. Süper Lig sonuçta ne olursa olsun en üst kademedeki bir lig. Benim geldiğim lig üçüncü lig seviyesinde. Ama orası da rekabetçi bir lig. Bunları söyleyebilirim. Forma numaram henüz belli değil. Büyük ihtimalle 7 numaralı formayı giyeceğim.