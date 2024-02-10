Davinson Sanchez: Sonraki maç en önemlisi olacak

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Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray, önemli bir 3 puanın sahibi oldu.



Galatasaray'da Davinson Sanchez, Başakşehir galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

"Nasıl bir oyun oynayacaklarını biliyorduk"

Sanchez şöyle dedi:

"Kendimizi iyi bir şekilde hazırlamıştık. Oyunu kontrol altına aldık başından itibaren. Daha sonra gollerimizi de bulduk. Nasıl bir oyun oynayacaklarını biliyorduk. İkinci yarıda ileride baskıları bizi zorlamaya başladı ama biz yine fırsat bulduk. Bunları değerlendiremedik. Sonuçta attığımız goller sayesinde 3 puanı aldık."