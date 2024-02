Davinson Sanchez: Sonraki maç en önemlisi olacak

ensonhaber.com

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray, önemli bir 3 puanın sahibi oldu.



Galatasaray'da Davinson Sanchez, Başakşehir galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

"Nasıl bir oyun oynayacaklarını biliyorduk"

Sanchez şöyle dedi:

"Bir sonraki maç, Galatasaray'da en önemli maçtır"

Sanchez ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Oynamaya her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bir sonraki maç, Galatasaray'da en önemli maçtır. Takım her şeyi kazanmak istiyor. İlk maçımız her zaman en önemlisi. Şimdiye kadar nasıl geldiysek öyle devam etmeye, eksiklerimizi düzeltmeye çalışıyoruz."