Demir Ege Tıknaz, Rio Ave'de ayın oyuncusu oldu

Haber Merkezi

Beşiktaş'tan Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz performansıyla parmak ısırtıyor.

Öyle ki Rio Ave, bonservisinde 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Tıknaz'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başlamıştı.

Beşiktaş'la yapılan görüşmeler sonucunda Portekiz kulübünün, oyuncunun bonservis bedelini ödeyerek kadrosuna katacağı aktarılmıştı.

PORTEKİZLİLER BONSERVİSİNİ ALACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaptığı açıklamada Rio Ave'nin sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanacağını açıklamıştı.

Adalı, Portekiz ekibinin bir sonraki transfer için de başka bir takımla anlaştığını belirterek, "Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar." ifadelerini kullandı.

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Yaşananların ardından Beşiktaş taraftarlarını pişman edecek bir gelişme yaşandı.

Genç oyuncu, takımı Rio Ave'de ayın oyuncusu seçildi.

Bu sezon 33 maçta forma giyen Demir Ege Tıknaz, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.