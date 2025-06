Demir Ege Tıknaz, Rio Ave'ye veda etti!

Sezonu kiralık olarak Rio Ave'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Beşikaş'ta bulunan Demir Ege Tıknaz, sosyal medya hesabı üzerinden veda paylaşımında bulundu.

Genç orta saha, Portekiz ekibi ile siyah-beyazlı takım arasındaki satın alma opsiyonunu anlaşmazlıklardan ötürü Türkiye'ye dönüyor.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

İşte genç oyuncunun paylaşımı:

Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve tüm Rio Ave ailesine bu kulüpte geçirdiğim her an boyunca bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için teşekkür etmek istiyorum. Hep yanımda oldunuz ve bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duydum.



Hayattaki en anlamlı kararların tecrübeyle şekillendiğine her zaman inandım ve burada edindiğim anılar sonsuza dek benimle kalacak. Sizler sayesinde yalnızca bir futbolcu olarak değil, bir insan olarak da büyüdüm.



Hepinize gelecekte en iyisini diliyorum. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım ve son olarak; Rio Ave her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak.



Her şey için teşekkür ederim!