Yayın ihalesiyle ilgili kararın açıklanmasının ardından herkesin nefeslerini tutarak izledi, "Derbi maçları hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu gündeme getirildi.

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı giderek artarken, bir yandan ise yayın ihalesi gündeme gelmeye başladı.

Bu sene üç büyüklerin geride kaldığı ve Trabzonspor'un atak yaptığı lig, beIN SPORTS ekranlarından yayınlanıyor.

Ancak pandemi döneminde yayıncı kuruluştan yeteri kadar destek görmediğini savunan kulüpler, farklı bir rota izleyebileceklerinin sinyalini vermişti.

Bu kapsamda da maçlara ilişkin yeni kategoriler hatta yeni paketler belirlenirken, seyircilerin kafası ise bir hayli karıştı.

Heyecanın dorukta olduğu derbi maçlarına önem verenler, "Derbi maçları hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Derbi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...

DERBİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Paket 1-A için Digitürk’un 810 milyon TL olarak yaptığı teklif, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi.

Diğer tüm paketlerde ise Digiturk’un teklifi kabul edildi. Paket 1-A içerisinde 8 adet derbi + haftanın birinci ve üçüncü müsabakalarını seçim hakkı bulunuyor.

TFF'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı;

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (500.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)