Derbide olay! Marco Asensio'ya yabancı madde atıldı

- Fenerbahçe'li Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde tribünden atılan yabancı maddelerle yerde kaldı.
- Olay, Asensio'nun köşe gönderine gittiği sırada yaşandı.
- İlk yarıda Dolmabahçe'deki tansiyon oldukça yüksekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 11. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu.
Beşiktaş, derbi mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısında ise tansiyon bir hayli yükseldi.
YABANCI MADDE GELDİ
Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde gelen yabancı maddelerin ardından yerde kaldı.
İspanyol futbolcu, 30. dakikada köşe gönderine korner kullanmaya gitti.
Tribünlerden atılan bir madde bu anda Asensio'ya isabet etti. Asensio, madde gelmesinin ardından yerde kaldı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)