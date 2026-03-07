Abone ol: Google News

Derbide VAR devrede! Leroy Sane, kırmızı gördü

Yayınlama:
Derbide VAR devrede! Leroy Sane, kırmızı gördü
Haber Merkezi Haber Merkezi

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşırken, müsabakada 10 kişi kaldı.

Maçın 62. dakikasında Beşiktaş yarı alanında Leroy Sane'nin müdahalesiyle Rıdvan Yılmaz yerde kaldı.

DİREKT KIRMIZI GÖRDÜ

VAR'da bulunan Ömer Faruk Turtay'ın uyarısıyla derbinin hakemi Ozan Ergün pozisyonu izledi.

Ergün, pozisyonu izledikten sonra Sane'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde kırmızı kart beklentisi Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde kırmızı kart beklentisi
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar