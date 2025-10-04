Derbinin sonucu iki takımı da nasıl etkiler?

Galatasaray, Süper Lig'e 7'de 7 ile başladı ve lig tarihindeki en iyi başlangıcına imza attı.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve yükselişini Avrupa arenasına da taşıdı.

Süper Lig'e 7'de 7 ile başlayan Galatasaray, derbiye namağlup galibiyet serisini sürdürmek ve şampiyonluk yolundaki iddiasını bir kez daha ortaya koymak için çıkacak.

OKAN BURUK İÇ SAHADA MAĞLUBİYET YAŞAMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı iç sahadaki lig maçlarında mağlubiyet ve puan kaybı yaşamadı. 51 yaşındaki teknik adam, bu derbide de bu serisini sürdürmek isteyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçının ardından derbiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın gelişimini net bir şekilde görüyoruz. Önemli bir maça çıkacağız. Aynı konsantrasyonu yaşayacağımız bir derbi olacak. Odaklanma ve konsantrasyonda bir eksiğimizin olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş maçına en güçlü şekilde hazırlanacağız. Çok önemli ve yükselişte olan Beşiktaş'a karşı ligde 8'de 8 yapma motivasyonuyla çıkacağız." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'IN HEDEFİ

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın 21 puanı bulunuyor. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin ise 15 puanı bulunuyor, maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 12 puanda bulunuyor.

Galatasaray, Beşiktaş karşısında kazanarak rakipleriyle olan puan farkını açmaya ve milli ara öncesi şampiyonluğun en net favorisi olduğunu ortaya koyup araya büyük bir moralle gitmeye çalışacak.

OLASI MAĞLUBİYET SENARYOSU

Sarı-kırmızılılar, mağlubiyet senaryosunda ise puan farkı için Fenerbahçe'nin Samsunspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda ise maç eksiğiyle puan farkını 6'ya düşürecek ve milli araya büyük bir moralle gidecek.

SERGEN YALÇIN'LA GALİBİYETLER

Beşiktaş ise derbi öncesi Sergen Yalçın yönetiminde üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekti.

Siyah-beyazlılar erteleme maçında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve iç sahada Kocaelispor'u 3-1'lik skorla geçti.

YALÇIN'IN SÖZLERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde Kocaelispor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, derbi için, "Zor bir maç. 18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası, mantalitesi, konsantrasyonu başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbidir, sonucu belli olmaz. Önümüzdeki hafta hangi kadroyla çıkacağımızın cevabını şu an veremem, bunun için 5-6 günlük süreç var. Çok birlikte oynayan bir oyuncu grubu değiliz. Fiziksel olarak hazır olduğumuzu söylemek zor. Bu eksikler bizi eksiye düşürüyor. Durumu toparlamak için ciddi çalışıyoruz. Milli arada ciddi antrenmanlar yaptık. Takımı maksimum seviyeye getirmeyi planlıyoruz ama kolay değil. Bizim için de zor bir süreç. Kadro kurulmuş, her şey bitmiş. Bir teknik direktör için en zor başlanan dönem. İlerleyen haftalarda toparlanacağız ama ne kadar toparlanacağımızı göreceğiz. Haftaya zor bir derbi oynayacağız. Bekleyip göreceğiz." demişti.

DEPLASMAN GALİBİYET

Derbi öncesi bu sezon ilk deplasman galibiyetini Kayserispor karşısında alan Beşiktaş, bu performansı Galatasaray derbisinde de sürdürmeye çalışacak.

Her fırsatta gelişmek ve toparlanmak için zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, derbiye de büyük bir motivasyonla çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ

Beşiktaş ile şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda milli ara sonrası yakaladığı çıkışla dikkat çeken ve o sezonu rakiplerine göre daha az şans verilmesine rağmen şampiyon olarak tamamlayan Sergen Yalçın, Galatasaray derbisini kazanıp, araya moralli gitmek ve ara sonrası şampiyonluk sezonundaki performansını tekrarlamak istiyor.

Süper Lig'de bir maçı eksik olmasına rağmen 12 puanı bulunan Beşiktaş, Galatasaray karşısında kazanıp, eksik maçını da 3 puanla geçip sarı-kırmızılılar ile puan farkını 3'te tutmaya ve şampiyonluk yolundaki iddiasını ortaya koymaya çalışacak.

OLASI MAĞLUBİYET SENARYOSU

Siyah-beyazlılar, olası mağlubiyet senaryosunda ise Galatasaray'ın 12 puan gerisine düşecek. (Maç eksiğiyle)

Süper Lig'de şampiyon olduğu 2021 yılından sonra lige kasım ayında havlu atan ve taraftarlarının tepkisini çeken Beşiktaş, olası bir mağlubiyette benzer bir senaryoyla karşı karşıya kalma riski yaşayacak.

Beşiktaş ve Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde kaybetmeyerek bu senaryoya izin vermemeye çalışacak.

FENERBAHÇE TAKİPTE

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin sonucu, iki ezeli rakip kadar Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor.

Sarı-lacivertliler, derbide lider Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

LİGİN KADERİ...

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, ligin kaderini de yakından etkileyecek.

Galatasaray'ın kazanması durumunda, sarı-kırmızılılar, milli araya büyük bir avantajla gidecek ve ezeli rakiplerine karşı puan avantajına sahip olacak.

Beşiktaş'ın kazanması durumunda ise Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray'ı yakından takip edecek ve liderin sürekli arkasında olarak iddialarını ortaya koyma fırsatı bulacak.