Dev finalde Fenerbahçe'nin penaltı beklediği an

- Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
- Fenerbahçeli futbolcular elle oynama ve penaltı beklerken, hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazların ardından kart gösterilmesini talep etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Kupa'daki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tartışmalı bir an yaşandı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, savunmadan topu çıkartmak isterken top Mario Lemina'dan döndü.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, oyunun devam etmesini istedi.
HAKEM DEVAM DEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazların ardından Fenerbahçeli futbolculara kart için itirazda bulundu.
Oyun, Fenerbahçe'nin köşe vuruşu ile başladı.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)