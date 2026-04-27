Devis Vasquez, ilk kez Beşiktaş formasını giydi

Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Devis Vasquez'in Fatih Karagümrük karşısında ilk kez görev aldı.
Süper Lig’in 31’inci haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti.
Ersin Destanoğlu'nun sarı kart cezası nedeniyle forma giyemediği maçta kaleci Devis Vasquez, bir ilki yaşadı.
İLK KEZ BEŞİKTAŞ KALESİNİ KORUDU
Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Devis Vasquez, ilk kez siyah-beyazlı formayla maça çıktı.
Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Kolombiyalı file bekçisi, sezonun ikinci yarısında Ersin Destanoğlu'nun arkasında yedek kulübesinde kalmıştı.
TARAFTAR DESTEK VERDİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş formasını ilk kez giyen Kolombiyalı file bekçisine maç öncesinde tezahüratlarla destek verdi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi