Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin 3. maçında Ziraat Bankkart ile Galatasaray karşıya geldi.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık setler sonucunda ev sahibi ekip oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte seriyi 3-0'la kazanan Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

ÜÇ SET SONUNDA KAZANAN ZİRAAT BANKKART

İlk 26 oyunun (13-13) eşitlikle geçilmesinin ardından 3 sayılık (17-14) üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, avantajını setin sonuna kadar koruyarak 25-22'lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sete 3-0 önde başlayan başkent ekibi, Fornal'ın servis turunun başladığı 6. oyundan itibaren de art arda 3 sayı alarak farkı 6'ya (7-1) çıkardı.

Bloklarda etkili olan Ziraat Bankkart, manşetlerde aksayan ve organize olmakta zorlanan Galatasaray'a karşı ipleri eline aldı ve seti 25-13 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Ziraat Bankkart, Nimir, Clevenot ve Fornal'ın hücumdaki performansıyla üçüncü setin başında 8-4 üstünlük kurdu.

12-9 gerideyken Ahmet Tümer'in arka arkaya bloklarıyla 4-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılılar 13-12 öne geçti.

Fakat kritik puanlarda daha az hata yapan Ziraat Bankkart, 4 sayılık fark (18-14) oluşturması sonrası setten 25-19, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

5'İNCİ ŞAMPİYONLUK

Ziraat Bankkart böylece hem son 6 sezonda hem de tarihinde 5'inci kez ligde mutlu sona ulaştı.

Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 4'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.

EFELER LİGİ KUPASI 6 YILDIR ANKARA'DA

Lig şampiyonu, peş peşe 6'ncı defa başkentten çıktı.

Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023, 2025 ve 2026, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakaladı.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) takip ediyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK HASRETİ 37 YILA ÇIKTI

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.

Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

78 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İbrahim Ünal

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş)

Galatasaray: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Hacı Şahin, Tatarov, Wright, Gökçen Yüksel)

Setler: 25-22, 25-13, 25-19

Süre: 78 dakika

TÖREN DÜZENLENDİ

TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Kulüp tarihinin 5'inci lig şampiyonluğuna ulaşan Ziraat Bankkart oyuncuları, törende "Beraber, daima, daha güçlü" yazan tişörtler giydi.

Ziraat Bankkart'ın 27 yaşındaki liberosu Berkay Bayraktar, final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

Galatasaray oyuncularına ikincilik, Ziraat Bankkart oyuncularına da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.

Efeler Ligi'nin şampiyonu voleybolculara kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk verdi.

Büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkart'ın oyuncuları ve teknik heyeti, kupayla taraftarları selamladı.