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Bir dönem Galatasaray'da görev alan tecrübeli teknik adam Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu.
Son olarak Meksika ekibi San Luis'i çalıştıran ve 25 Nisan 2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılan deneyimli çalıştırıcı aynı ülkede kaldı.
Torrent, Meksika Ligi ekiplerinden Club de Futbol Monterrey'in yeni teknik direktörü oldu.
GALATASARAY KARİYERİ
Fatih Terim'in görevden ayrılmasıyla birlikte 14 Ocak 2022 tarihinde Galatasaray'ın başına geçen Domenec Torrent, 30 Haziran 2022'ye kadar görevde kalmıştı.
Sarı-kırmızılı takımda 20 resmi maça çıkan 62 yaşındaki çalıştırıcı, başarılı bir grafik yakalayamamıştı.
İspanyol teknik adam, Galatasaray'da yalnızca 1.30 puan ortalaması tutturmuştu.
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