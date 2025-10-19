Domenico Tedesco: 6-7 gol atabilirdik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"6-7 GOL ATABİLİRDİK"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım.

"HER TEKNİK DİREKTÖR ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDADIR"

Tedesco, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Her teknik direktör problem varsa çözüm bulmak zorundadır. Çözüm için bir şeyler denemiyorsanız yeterince iyi değilsinizdir.

"ETRAFINDA DA ÇOK İYİ OYUNCULAR VAR"

Oyuncuları hakkında konuşan Tedesco, şu sözleri sarf etti:

İlk 11'de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. 6-7 tane böyle oyuncumuz var. Ederson da umarım en kısa sürede hazır olur. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Etrafında da çok iyi oyuncular var.

"OTOMATİKLEŞTİRME SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Domenico Tedesco, ayrıca şunları dedi: