Domenico Tedesco: 6-7 gol atabilirdik

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.
- Teknik direktör Domenico Tedesco, ilk yarıdaki performanslarını övdü ve daha fazla gol atabileceklerini belirtti.
- Tedesco, "6-7 gol atabilirdik" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
"6-7 GOL ATABİLİRDİK"
Tedesco, sözlerine şöyle başladı:
Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım.
"HER TEKNİK DİREKTÖR ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDADIR"
Tedesco, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Her teknik direktör problem varsa çözüm bulmak zorundadır. Çözüm için bir şeyler denemiyorsanız yeterince iyi değilsinizdir.
"ETRAFINDA DA ÇOK İYİ OYUNCULAR VAR"
Oyuncuları hakkında konuşan Tedesco, şu sözleri sarf etti:
İlk 11'de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. 6-7 tane böyle oyuncumuz var. Ederson da umarım en kısa sürede hazır olur. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Etrafında da çok iyi oyuncular var.
"OTOMATİKLEŞTİRME SAĞLAMAK İSTİYORUZ"
Domenico Tedesco, ayrıca şunları dedi:
Biz oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Otomatikleştirme sağlamak istiyoruz. Bunu ya antrenmanlarla ya maç maç sağlayabilirsiniz.