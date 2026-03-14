Uğurcan Çakır'dan Başakşehir maçında örnek hareket

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Başakşehir maçında yaptığı örnek davranışla alkış topladı.
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında Uğurcan Çakır'dan bir centilmenlik örneği geldi.
UĞURCAN ÇAKIR'DAN ÖRNEK HAREKET
Mücadelenin 33. dakikasında Başakşehirli futbolcu Yusuf Sarı'nın şutunda top dışarı gitti ve maçın hakemi aut kararı verdi.
Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, aut verilen pozisyonda hakeme topun kendisinden çıktığını söyledi.
Maçın hakemi Batuhan Kolan, milli kaleciyi centilmenliğinden dolayı tebrik etti.
