Domenico Tedesco: Ben rakipleri umursamıyorum

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan derbiyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİREYSEL HATADAN GOL YEDİK"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR

"Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazandınız" sorusunu Tedesco, şöyle yanıtladı:

Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum.

HANGİ GOLE SEVİNDİ?

"Hangi gole daha çok sevindiniz?" sorusuna Tedesco, şu cevabı verdi:

Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca değerliydi.

"HER ŞEYE RAĞMEN POZİSYONUMUZU KORUDUK"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, kontra baskılarla 2 top kaybı yaptıklarını ve mağlup duruma düştüklerini belirtti.

Zorlu bir maç yaşadıklarını anlatan Tedesco, "Beşiktaş çok agresif bir başlangıç yaptı. İki an vardı bireysel hata yaptığımız, kontra baskılarda topu kaybettik. Rakibimiz de bu anlamda hiç merhamet göstermedi ve 2 şutta 2 gol buldular. 10 kişiye karşı kazandık, elbette bu durumu değiştirir ama Kasımpaşa maçında da rakibimiz 10 kişiydi ve puan kaybetmiştik. Her şeye rağmen pozisyonumuzu koruduk." diye konuştu.

"BUGÜN ALDIĞIMIZ SONUÇTAN MUTLU OLABİLİRİZ"

Statta etkili bir atmosfer olduğunu ve oyuncularıyla iletişim kurmak için çaba gösterdiğine değinen Tedesco, şöyle devam etti:

Oyuncularımın beni duymaları zordu, oyun ne zaman dursa oyuncularımı çağırdım ve söylemem gerekenleri söyledim. Saha içinde pozisyonumuzu kaybetmememiz gerekiyordu. İkinci yarıda bir bölüm vardı memnun olmadığım. Sebastian değişikliğiyle bu durumu lehimize çevirdik. Takımı tebrik ediyorum, inançlarını korudular. Bugün aldığımız sonuçtan mutlu olabiliriz.

"BİZİM HEDEFİMİZ ZATEN TÜM MAÇLARI KAZANMAK"

Ligde her maçın zorlu geçtiğini dile getiren genç teknik adam, "Kendi takımım adına konuşabilirim, rakipler adına konuşamam. Onlar mesela Antalya ya da Alanya'ya karşı oynadıklarında o maçlar kolay oluyor mu bilmiyorum. Bizim için olmuyor. İlk defa Türkiye Ligi'ni tecrübe ettim, her maç zor. Hiçbir maç kolay değil. Rakipler alın bedavadan 3 puan demiyorlar. Takımlar arasında büyük farklar görmüyorum. Saha içerisi piyasa değeriyle doğru orantılı değil. Bizim hedefimiz zaten tüm maçları kazanmak. Derbiler de bunlara dahil." değerlendirmesinde bulundu.

"SÜPER LİG ÜST SEVİYE BİR LİG"

Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu aktaran 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Buradaki her takıma çok saygı duyuyorum. Beşiktaş'a da çok saygı duyuyorum. 10 kişi olmalarına rağmen maç bizim için kolay olmadı. Süper Lig üst seviye bir lig. Ligi ve takımımı beğeniyorum. Üzerine koyarak gelişmeye devam ediyoruz. Öz güvenliyiz, o da bu tür maçları çözmemize yardımcı oluyor." şeklinde görüş belirtti.

"ATMIŞ OLDUĞU GOL İNANILMAZDI"

Tedesco, sözlerini galibiyet golünü atan Duran'a ilişkin şu ifadelerle noktaladı: