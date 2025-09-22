Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb maçı için değişikliğe gidiyor

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maratonu başlıyor.
Sarı-lacivertliler, ilk hafta maçında çarşamba günü saat 22.00'de Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb’e konuk olacak.
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan, 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği ilk 11'de değişiklik yapmayı planlıyor.
TEDESCO'NUN AKLINDAKİ İLK 11
TRT Spor'un haberine göre; İtalyan teknik adam, Dinamo Zagreb maçında kaleyi Ederson’a emanet edecek.
Savunmanın solunda Archie Brown, sağında Nelson Semedo forma giyecek. Stoper hattı Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak.
Orta sahada İsmail Yüksek ile Fred ikilisini oynatmayı düşünen Tedesco, 10 numara pozisyonunda Marco Asensio’ya şans verecek.
Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, solda ise Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe, ileri uçtaysa Youssef En-Nesyri ile gol arayacak.
KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'İ
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maça; Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Asensio, İrfan Can, Talisca, Kerem ilk 11'iyle başlamıştı.