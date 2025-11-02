Domenico Tedesco, ilk derbisinde kazandı

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
- Teknik Direktör Domenico Tedesco, ilk derbisinde galip geldi.
- Tedesco, takımın başında çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Bu maçla birlikte sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk derbisini çıktı.
Tedesco, Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ı da yenerek 2 büyük maçta da galibiyet elde etti.
8 MAÇTA 5 KEZ KAZANDI
Ligin 5. haftasından itibaren takımın başında olan İtalyan teknik adam, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 kez kazanırken, 3 defa da berabere kaldı.