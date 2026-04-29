Domenico Tedesco, oyuncularla vedalaştı

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması kararı alınmıştı.

İşlemlerin resmiyete dökülmesinin ardından İtalyan teknik adam, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek futbolcu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yaklaşık 100 Fenerbahçe taraftarı da Tedesco için tesislere geldi.

Tedesco, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla vedalaşmasının ardından, tesis dışında taraftarlarla da bir araya geldi.

Sarı-lacivertli taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Tedesco’nun, tesislerden ayrılırken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sezon başında futbol takımımızın teknik direktörlük görevine getirilen, geçtiğimiz günlerde ise kulübümüzle yolları ayrılan Teknik Direktör Domenico Tedesco, bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimize gelerek futbolcularımızla vedalaştı. Duygularını paylaşan teknik adam, ardından oyuncularımıza başarı dileklerini iletti. Domenico Tedesco ve ekibine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.