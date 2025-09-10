Domenico Tedesco, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası teknik direktörlük görevine dün İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'yu getirilmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, Tedesco’nun yardımcılarıyla birlikte bugün sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kan tetkikleri yapılan Tedesco ve yardımcılarının sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti.

Kontroller; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerle tamamlandı.