Domenico Tedesco, takıma geri döndü

Fenerbahçe'de rahatsızlığını büyük ölçüde atlatan Domenico Tedesco, bugün takımla antrenmana çıktı. İtalyan teknik adam, Samsunspor karşılaşmasında kulübede olacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
TEDESCO, GERİ DÖNDÜ
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de kulübeye geri döndü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico, yaklaşık 1 haftadır süren hastalığı sebebiyle tedavi altına alınmış; Antalyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarında ise takımın başında yer almamıştı.
Antalyaspor ve Gaziantep FK mücadelelerinde takımın başında Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle boy gösterdi.
Domenico Tedesco, Samsunspor karşılaşmasında kulübede olacak.