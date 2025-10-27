Domenico Tedesco: Yukarıya doğru ilerliyoruz

- Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
- Teknik Direktör Domenico Tedesco, takımın geliştiğini ve herkesin mutlu olduğunu belirtti.
- Tedesco, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisine hazır olduklarını söyledi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.
Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, önemli açıklamalarda bulundu.
"YUKARIYA DOĞRU İLERLİYORUZ"
Tedesco, sözlerine şöyle başladı:
Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Zor bir haftaydı. Stuttgart maçında çok fazla enerji harcadık. Maça iyi başladık. Takımda herkes gelişiyor, yukarıya doğru ilerliyoruz. Herkes çok mutlu.
"MUTLU OLDUĞUMUZU SÖYLEDİM"
"Maç sonu takıma neler söyledi?" sorusunu Tedesco, şöyle yanıtladı:
Sadece son 10 gündeki hem çalışmalarımız hem de performansımızdan mutlu olduğumu söyledim. 10 günde tüm maçları kazandık. Bununla ilgili konuştum.
BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA
Önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacakları derbi maçı hakkında Tedesco, şu sözleri sarf etti:
Öncelikle iyi bir toparlanma süreci geçirmemiz gerekiyor. Son 3 maç zorlu geçti. İzin yapacağız ve antrenmanlarımız olacak. Umarım iyi bir maç olacak. Karşılaşacağımız rakip, haftada tek maç yapan takımlardan bir tanesi.