Domenico Tedesco: Yukarıya doğru ilerliyoruz

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, önemli açıklamalarda bulundu.

"YUKARIYA DOĞRU İLERLİYORUZ"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Zor bir haftaydı. Stuttgart maçında çok fazla enerji harcadık. Maça iyi başladık. Takımda herkes gelişiyor, yukarıya doğru ilerliyoruz. Herkes çok mutlu.

"MUTLU OLDUĞUMUZU SÖYLEDİM"

"Maç sonu takıma neler söyledi?" sorusunu Tedesco, şöyle yanıtladı:

Sadece son 10 gündeki hem çalışmalarımız hem de performansımızdan mutlu olduğumu söyledim. 10 günde tüm maçları kazandık. Bununla ilgili konuştum.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA

Önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacakları derbi maçı hakkında Tedesco, şu sözleri sarf etti: