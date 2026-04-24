Domenico Tedesco'dan derbi için kaleci kararı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ederson ile özel bir görüşme yaptı.

Tedesco, derbideki kaleci tercihini netleştirdi.

EDERSON'LA GÖRÜŞTÜ

Sarı-lacivertlilerin son haftalarda performansı tartışılan Ederson, dev maçta da ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Brezilyalı file bekçisi, Rizespor karşılaşmasının son dakikalarında yediği hatalı golle eleştirilerin hedefi olmuştu.

DERBİDE SAHADA OLACAK

Ancak tecrübeli kaleci, Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde yeniden 11'de görev alarak teknik heyetin güvenini kazandığını gösterdi.

Fenerbahçe teknik heyeti, kritik derbide kalede tecrübeye ve kaliteye güveniyor.