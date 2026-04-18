EuroLeague Kadınlar finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak

EuroLeague Kadınlar yarı finalinde temsilcimiz Galatasaray, İspanya'nın Zaragoza takımıyla karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 63-56'lık skorla kazanan Galatasaray, final biletinin sahibi oldu.

Tarihinde 2. kez EuroLeague'de finale yükselen Galatasaray, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Türk finali 19 Nisan Pazar akşamı oynanacak.

Kadın basketbolunda 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde devirerek EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, EuroCup'ta da 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.

GALATASARAY: 63 - ZARAGOZA: 56

Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Juozas Barkauskas (Litvanya)

Galatasaray: Smalls 11, Derin Erdoğan 9, Juhasz 3, Johannes 16, Kuier 12, Williams 12, Gökşen Fitik

Zaragoza: Bankole 2, Ortiz 2, Hempe 18, Fingall 4, Vorackova 4, Leite 12, Flores, Pueyo 2, Oma, Hermosa 2, Gueye 7, Mawuli 3

1. Periyot: 24-4

Devre: 37-20

3. Periyot: 49-34

Beş faulle çıkan: 36.51 Gueye (Zaragoza), 37.37 Gökşen Fitik (Galatasaray)