Domenico Tedesco'dan Anthony Musaba sözleri

Süper Kupa yarı finalinde yarın yapılacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, iyi ve organize bir takımla karşılaşacaklarını belirtti.

"BURADA OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Organizasyonda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren genç teknik adam, "Burada olduğumuz için mutluyuz. Samsun'a karşı 1 maç oynadık ve en iyi maçımız değildi. Açık söylemek gerekirse iyi ve organize bir takıma karşı kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas (Reis) harika bir iş çıkarıyor. Bizler için iyi bir test olacak. 2-3 gün idmanla nerede olduğumuzu anlamak çok mümkün değil ama bu araya ihtiyacımız vardı. İyi bir maç olacak ve bizler de bu maç için hazırız." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK HER ZAMAN İYİDİR"

Kazanmanın kendilerine sezonun devamı için ekstra güç vereceğini aktaran 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanmak her zaman iyidir. Her zaman size yardımcı olur. İlk geldiğimizde söylemiştim galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyetler. Buraya gelme sebebimiz yarınki maçı kazanmak. Kazanmak ekstra bir güç olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"BU KARARI AKŞAM VERECEĞİM"

Tedesco, yeni transferleri Anthony Musaba'nın durumuna ilişkin soruya "Oynayıp oynamayacağı yönündeki kararımı göreceğiz. Bu kararı akşam vereceğim. İlk izlenimlerimiz kendisiyle ilgili iyi. Çok antrenman yapma şansı olmadı ve ama ligi ve Samsunspor'u iyi biliyor. Bu maçı oynamanın Fenerbahçe için önemini biliyor." şeklinde yanıt verdi.