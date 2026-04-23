Domenico Tedesco'nun geleceğini derbi belirleyecek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco artık topun ağzında...

Sarı-Lacivertliler'de son iki maçta alınan sonuçlar İtalyan teknik adamın kredisini bir anlamda tüketti.

Fenerbahçe yönetimi, daha önce İtalyan teknik adamın takımda kalmasını istiyordu.

TOPUN AĞZINDA!

Hatta yeni sezon transfer çalışmalarına bile başlandı. Fikir alış-verişinde bulunuldu.

Ancak Süper Lig'deki Çaykur Rizespor beraberliği ve lider Galatasaray ile olan puan farkının 4'e yükselmesi, ardından da kupada Konyaspor'a kaybedilmesi sonrası Domenico Tedesco'nun kredisi tükendi.

GELECEĞİNİ DERBİ BELİRLEYECEK

26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kaybetmesi durumunda Domenico Tedesco ile yollar ayrılacak.

Diğer sonuçlar da sezon sonu baz alınacak.

Şampiyonluk gelmediği takdirde de Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başında kalması düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.

44 MAÇTA 26 GALİBİYET, 12 BERABERLİK

40 yaşındaki teknik adam, bu sezon Fenerbahçe ile 44 maça çıktı.

26 galibiyet alırken 12 de beraberlik elde etti. Tedesco'nun puan ortalaması 2.05.