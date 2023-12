Dominik Livakovic: Şampiyon olursak Bağdat Caddesi'nde kutlarız Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, Türkiye'deki ilk röportajını verdi. Başarılı oyuncu "Sarı-lacivertlilere gelirken, Luka Modric'e sordum" dedi. Deneyimli eldiven şampiyonluk hakkında da konuştu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euroya transfer ettiği Dominik Livakovic, gösterdiği performansla henüz istenen seviyeye gelemedi.

Sarı-lacivertlilerde geçirdiği 3.5 ayı değerlendiren Hırvat futbolcu, transferine ilişkin de açıklamada bulundu.

Sporx'e konuşan Livakovic, Luka Modric'in kendisine Fenerbahçe'ye gitmesi için telkinde bulunduğunu ifade etti.

Milli takımdaki arkadaşlarım Fenerbahçe'ye transfer olduğumu duyduklarında çok sevindiler. Hemen hemen hepsi bana tebrik mesajları gönderdiler. Luka Modric ile transferden önce konuştum. Modric, "Fenerbahçe senin için harika olur. Hedefleri olan, tarihi çok zengin olan, çok büyük bir kulüp" dedi. Luka'yı uzun süredir tanıyorum ve benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Sık sık futbol hakkında sohbet ediyoruz.

"Dinamo Zagreb saygı duydu"

Transferler bir oyuncunun kariyerindeki en önemli kararlardan biridir. Benim için bir hamle yapmadan önce tüm yönleriyle düşünmek çok önemliydi. Dinamo Zagreb'e gelince; kulübe ve bir oyuncu olarak gelişimimde oynadığı önemli role büyük saygı duyuyorum. Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'de oynama isteğime saygı duydu.

"Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak bana cazip geldi"

Fenerbahçe, birkaç nedenden ötürü öne çıktı. Kulübün geleceğe yönelik planları, başarıya olan bağlılığı ve oyuna olan tutkuları beni çok etkiledi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin çok zengin bir tarihi ve inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak fikri bana çok cazip geldi.

"Depremi duyunca yardım etmek istedim"

Hırvatistan'da yaşadığım için depremlerin neden olduğu acıların son derece farkında biriyim. Türk Büyükelçisi tarafından arandım ve hemen yardım etmek istedim. Tüm hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.

"Volkan Demirel, bize yüksek bir standart miras bıraktı"

Volkan Demirel ile tanışma fırsatına eriştim. Bir insan olarak üzerimde gerçekten iyi bir etki bıraktı. O harika biri. Fenerbahçe forması giyen her kaleci için yüksek standartlar belirledi. Geride bıraktığı mirasın ve sorumluluğun farkındayım.

"Fırsatım olsa günde 10 saat idman yaparım"

Spor, benim için çok küçük yaşlardan beri her zaman bir tutku olmuştur. Zadar sokaklarında, okulda arkadaşlarımla futbol oynadığımı ve oynamak için her fırsatı değerlendirdiğimi hatırlıyorum. Fırsatım olsa günde 10 saat antrenman yapardım. Başlangıçta, Zadar basketbolla tanındığı için basketbol oynamaya başladım ama futbola olan sevgim ağır bastı. Aileme gelince, evet eğitime çok değer veriyorlar ama futbola olan tutkumu ve aidiyetimi erkenden fark ettiler. Her zaman beni inanılmaz derecede desteklediler.

Kısa kısa cevaplarla Livakovic

Futbola başlarken idolün kimdi?

- Iker Casillas.

İzlemekten en keyif aldığın sporcu kim?

- Max Andre ter Stegen ve Manuel Neuer.

Hayalin ve hedeflerin?

- EURO2024'de ülkemi gururlandırmak ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak.

En sevdiğin şarkılar?

- Hırvatistan müzikleri.

En sevdiğin yemekler?

- Büyükannemin yaptığı bütün yemekler.

En sevdiğin 3 film?

- Shawshank Redemption, Lord of the Rings serisi ve The Godfather üçlemesi.

En büyük kahramanın kim ve neden?

- Dedelerim. Onların sakinliğini, hayata bakış açılarını ve nezaketlerini her zaman çok sevmişimdir.

"Şampiyonluğu Bağdat Caddesi'nde kutlarız"

Son olarak Fenerbahçelilere de mesaj gönderen Livakovic, şunları söyleyerek sözlerini noktaladı: