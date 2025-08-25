Abone ol: Google News

Dominik Livakovic'e Premier Lig'den talip çıktı

Bu sezon Fenerbahçe'de ayrılmaya sıcak bakan ve eldivenlerini İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. Livakovic'i İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın istediği öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 12:25
Dominik Livakovic'e Premier Lig'den talip çıktı

Bu sezon eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic'in, Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

Hırvat kaleciye talip olan son ekip ise Nottingham Forest oldu.

The Guardian'ın aktardığı habere göre; Fenerbahçe ve Nottingham Forest, Dominik Livakovic'in transferi için görüşmeler yürütüyor.

İNGİLİZLER İSTİYOR 

Matz Sels ile rekabete girecek bir kaleci transfer etmek isteyen İngiliz ekibinin, Livakovic transferiyle Nuno Espirito Santo'nun elini rahatlatacağı vurgulandı.

Haberde, Livakovic'e İngiltere Premier Lig'den daha önce Tottenham ve Manchester United'ın da ilgi duyduğu ve Hırvat kalecinin burada kendini test etmek için sabırsızlandığı aktarıldı.

PREMIER LİG İÇİN 'SABIRSIZLANIYOR' İDDİASI

Nottingham Forest, Dominik Livakovic transferini tamamlayabilirse bu yaz 9. takviyesini yapacak.

İngiltere Premier Lig ekibinin şimdiye dek yaptığı transferlere 140 milyon sterlin harcadığının altı çizildi.

