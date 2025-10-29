Dorgeles Nene, Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezi oldu

- Dorgeles Nene, Fenerbahçe'de sergilediği etkileyici performansla dikkat çekiyor.
- Malili futbolcu, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun oyun planında önemli bir yere sahip oldu.
- Salzburg'dan transfer edilen Nene, hızlı hücumlarda etkili ve takımına kritik katkılar sağlıyor.
Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, sergilediği futbolla ön plan çıkıyor.
Malili futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun oyun planının en önemli parçalarından birisi haline geldi.
İLK MAÇINDA GOL ATTI
Sezon başında Salzburg’dan transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmıştı.
Nene, Gençlerbirliği deplasmanında takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı.
TEDESCO'YLA FORMA ŞANSI BULUYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre; Tedesco’nun gelişiyle birlikte genç futbolcunun takıma adaptasyon süreci uzun sürmedi.
9 maçta forma giyen Malili oyuncu, bu karşılaşmaların 7’sine 11’de başladı.
HIZLI HÜCUMA ÇIKIŞLARDA PAYI BÜYÜK
Ligde maç başına kırk kez topla buluşan Nene, sarı-lacivertlilerin hızlı hücuma çıkışında büyük pay sahibi oluyor.
Malili futbolcu, rakip savunma yerleşmeden topun rakip ceza sahasına taşınmasını sağlayarak takımına 2 penaltı kazandırdı.
MİLLİ FORMAYLA PERFORMANSI
Dorgeles Nene, Mali Milli Takımı’nda ise forma giydiği 27 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.
Genç futbolcunun, Afrika Uluslar Kupası’nda da boy göstermesi bekleniyor.