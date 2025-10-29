Dorgeles Nene, Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezi oldu Fenerbahçe’de Dorgeles Nene, son dönemdeki performansıyla beğeni topladı. 22 yaşındaki futbolcu, Domenico Tedesco’nun 11’de en fazla şans verdiği isimlerden birisi oldu.

Göster Hızlı Özet Dorgeles Nene, Fenerbahçe'de sergilediği etkileyici performansla dikkat çekiyor.

Malili futbolcu, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun oyun planında önemli bir yere sahip oldu.

Salzburg'dan transfer edilen Nene, hızlı hücumlarda etkili ve takımına kritik katkılar sağlıyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, sergilediği futbolla ön plan çıkıyor. Malili futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun oyun planının en önemli parçalarından birisi haline geldi. İLK MAÇINDA GOL ATTI Sezon başında Salzburg’dan transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmıştı. Nene, Gençlerbirliği deplasmanında takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı. TEDESCO'YLA FORMA ŞANSI BULUYOR TRT Spor'da yer alan habere göre; Tedesco’nun gelişiyle birlikte genç futbolcunun takıma adaptasyon süreci uzun sürmedi. 9 maçta forma giyen Malili oyuncu, bu karşılaşmaların 7’sine 11’de başladı. HIZLI HÜCUMA ÇIKIŞLARDA PAYI BÜYÜK Ligde maç başına kırk kez topla buluşan Nene, sarı-lacivertlilerin hızlı hücuma çıkışında büyük pay sahibi oluyor. Malili futbolcu, rakip savunma yerleşmeden topun rakip ceza sahasına taşınmasını sağlayarak takımına 2 penaltı kazandırdı. MİLLİ FORMAYLA PERFORMANSI Dorgeles Nene, Mali Milli Takımı’nda ise forma giydiği 27 maçta 9 kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcunun, Afrika Uluslar Kupası’nda da boy göstermesi bekleniyor. Eshspor Haberleri Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel dönemi resmen başladı!

Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'ne İslami Dayanışma Oyunları arası

Mehmet Altıparmak: Hedefimiz play-off