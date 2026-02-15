Hyeon-Gyu Oh: Beşiktaş benim kaderim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kaydettiği Hyeon-Gyu Oh, geçtiğimiz hafta oynadıkları Alanyaspor müsabakasının ardından bu hafta da rakip fileleri havalandırdı.

24 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı formayla çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

86'DA KENARA GELDİ

Mücadeleye 11’de başlayan Hyeon-Gyu Oh, 86. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

"KAZANMANIN ÖNEMİNİ BİLİYORDUK"

Maçın ardından siyah-beyazlıların Güney Koreli golcüsü Oh, açıklamalarda bulundu.

Yeni takımıyla ilk galibiyetini almanın mutluluğunu dile getiren Oh, "Beşiktaş'taki ilk galibiyetim, çok ayrı bir mutluluk. Zor maç oldu ama kazanmak mutlu etti. Kazanmanın önemini biliyorduk. Bu nedenle çok mutluyum." dedi.

"ORKUN, FANTASTİK BİR OYUNCU"

Takım kaptanı Orkun Kökçü'den övgüyle bahseden Oh, "Orkun'un golünde topa dokundum. Bazen konuşmak gerekmiyor, gözlerle anlaşıyorsunuz. Birbirimizi çok iyi anladık. Bunu saha içinde gösterdik. Orkun, fantastik bir oyuncu. Onunla oynamak çok güzel." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ BENİM KADERİM"

Dünya Kupası'na gitmek istediğini dile getiren Oh, "Dünya Kupası yaklaşıyor. O zamana kadar çok gol atmak ve başarılı olmak istiyorum. Beşiktaş benim kaderim. Buraya gelmeyi çok istemiştim. Bu gerçekleşti. Burada geçirdiğim her günden çok keyifliyim." diyerek sözlerini noktaladı.