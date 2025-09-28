Dorgeles Nene: İlk sıraya yerleşmemiz gerekiyor

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Talisca ve Szymanski'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de, karşılaşmanın ardından Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu.

"GURURLUYUZ, MUTLUYUZ"

Karşılaşma sonrası konuşan Nene, galibiyetin takım için moral olduğunu belirtti:

Gururluyuz, mutluyuz. Kazandığımız için iyi hissediyorum. Zor zamanlar geçiriyorduk ama mental olarak güçlü kalmasını bildik. Birlikte kalmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğiz.

"İLK SIRAYA YERLEŞMEMİZ GEREKİYOR"

Kazanmaları gereken bazı maçları geride bıraktıklarını dile getiren Nene, büyük bir kulübü temsil ettiklerini vurguladı:

Elbette bu galibiyet takıma moral verecek. Kazanmamız gereken maçları maalesef kazanamadık ama bu galibiyet önemliydi. Çalışmaları sürdüreceğiz, sıkı çalışacağız çünkü biz büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Birinci olmamız, ilk sıraya yerleşmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız.