Dorukhan ve Lens'in fazla kiloları dikkat çekti

Dorukhan ve Lens'in fazla kiloları dikkat çekti

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12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bazı futbolcuların fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı.

13 Haziran Pazartesi günü sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz de takımla birlikte idmanlara başladı.

SAKATLIK VE KARANTİNA ETKİLEDİ

Ancak sakatlığın üstüne karantina günleri de eklenince evden çıkamaz olan 24 yaşındaki futbolcunun kilo aldığı görüldü.

Siyah-beyazlı takımda, Dorukhan'ın yanı sıra Lens'in de normal kilosunun üstüne çıktığı belirtildi.

Bilindiği gibi futbolculuk döneminde fazla kiloları nedeniyle sürekli olarak eleştirilen Sergen Yalçın, bu açığını yeteneğiyle kapattığını söylüyordu.

Yalçın'ın bu konuda öğrencilerine nasıl yaklaşacağı merak konsuu.