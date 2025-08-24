Dries Mertens: Emekli oldum

Galatasaray'ın eski oyuncusu Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı.
Mertens, Belçika'nın Leuven şehrindeki Marktrock Festivali'nde futbol yaşamına son verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi.
GALATASARAY'DA 5 KUPA KAZANDI
Son olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcu, Haziran'da Türkiye'den ayrılmıştı.
Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.