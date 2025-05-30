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Haber Merkezi

Galatasaray'da Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Süper Lig'de sahasında oynadıkları Başakşehir karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılara veda etti.

Müsabakada 11'de görev alan Mertens, 17. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

GOLLE VEDA ETTİ

Golün anonsunu ise eşi Kat Kerkhofs yaptı.

Belçikalı futbolcu 79. dakikada yerini Roland Sallai'ye bırakırken duygusal anlar yaşandı.

Takım arkadaşları da Mertens'i havaya attı.

5 KUPA KAZANDI

Galatasaray'a 8 Ağustos 2022 tarihinde transfer olan 38 yaşındaki futbolcu, burada birçok başarıya imza attı.

Belçikalı futbolcu, Galatasaray ile Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er kez olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.

SÜPER LİG'DE 100. MAÇINA ÇIKARAK VEDA ETTİ

Galatasaray ile geçirdiği 3 sezonda Dries Mertens, toplam 136 resmi karşılaşmada görev aldı.

Son maçında Süper Lig'de dalya heyecanı yaşayan Mertens burada ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 12, Türkiye Kupası 9, TFF Süper Kupa'da da 2 kez forma giydi.

3 SEZONDA 44 ASİST YAPTI

Belçikalı futbolcu, Galatasaray'da görev aldığı 136 mücadelede rakip fileleri 25 kez havalandırmayı başardı.

Sarı-kırmızılıların 10 numarası, geçirdiği 3 sezonda ayrıca 44 de asiste imza attı.

Mertens, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de asist kralı oldu.

Sahadaki mücadelesiyle herkesin takdirini kazanan Mertens, sempatik tavırlarıyla da taraftarın en beğendiği oyuncular arasında oldu.

Ailesi özellikle oğlu Ciro da sarı-kırmızılı taraftarlardan yoğun ilgi gördü.