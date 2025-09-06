Dries Mertens, ikinci kez baba oldu

Son olarak Galatasaray forması giyen ve geçtiğimiz günlerde kariyerini noktalayan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Haziran'da Türkiye'den ayrılmıştı.

38 yaşındaki Mertens, ikinci kez baba olma sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılıların eski yıldızı ve eşi Kat'ın bir kız çocukları oldu. Ciro'nun ardından ikinci çocuklarını dünyaya getiren ikili kızlarına Lulu ismini verdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Galatasaray, Mertens Ailesi'ni tebrik etti.

"SAĞLIKLI VE MUTLU BİR ÖMÜR DİLİYORUZ!"

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbol A Takımı eski oyuncularımızdan Dries Mertens ve değerli eşi Kat’ın bir kız çocuğu dünyaya geldi.



Mertens ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Lulu’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!

5 KUPA KAZANDI

Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.