Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs'un duygusal anları: Gözyaşlarını tutamadılar...

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Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Yenikapı'da kutlama gerçekleştirdi.

Gün boyu yapılan kutlamalarda akşam, a takım sahneye çıktı.

Oyuncular seçtikleri şarkılar eşliğinde taraftarın önüne çıktı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Sezon sonu Galatasaray'a veda etmeye hazırlanan Dries Mertens eşi Kat Kerkhofs ve çocukları Ciro ile sahneye çıktı.

Çift, sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan Mertens, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamayla veda eder gibi konuşmuştu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

VEDA EDER GİBİ...

Mertens, "Buraya ilk olarak bir yıllığına geldim ama burada harika bir 3 yıl geçirdim. Özel hayatımızda da çok keyifli anlar geçirdik. Şimdi belirli kararlar vermem gerekiyor. Üzücü ama karar vermem gerekiyor" demişti.

Mertens ailesinin şampiyonluk kutlamasındaki gözyaşları, Belçikalı oyuncunun sözleri sonrası 'veda' şeklinde yorumlandı.