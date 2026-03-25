Mircea Lucescu'dan Türkiye yorumu: İnanılmaz bir atmosferde oynayacağız

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray deneyimleri olan Lucescu, Türkiye'de kendilerini bekleyen atmosfer hakkında konuştu.

İngiliz basınından The Guardian’a konuşan Lucescu, son aylarda üç kez hastaneye kaldırıldığını ancak görevini bırakmayı hiç düşünmediğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE İNANILMAZ BİR ATMOSFERDE OYNAYACAĞIZ"

Beşiktaş'ın stadının şimdiye kadar gördüğü en iyi statlardan biri olduğunu da aktaran Lucescu, oluşacak atmosferle ilgili ise "Türkiye'de daha önce oynamamış olan oyuncularıma, onları nelerin beklediğini açıklamam gerekecek." dedi.

"ORAYI ÇOK İYİ TANIYORUM"

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç için konuşan Rumen teknik adam, "Türkiye'de inanılmaz bir atmosferde oynayacağız. Orayı çok iyi tanıyorum: Beşiktaş'ın stadyumu. Kulüpten ayrıldığımda sözleşmemde iki yıl daha kalmıştı ama parayı kulüpte bıraktım; stadyumu yeniden inşa etmek için kullanacaklarına dair kesin bir taahhüt verdiler." şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMA ONLARI NELERİN BEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMAM GEREK"

Lucescu, "O stadyum şimdiye kadar gördüğüm en iyi stadyumlardan biri. Top rakipte olduğunda, taraftarlar baskı yapıyor ve bu olağanüstü bir baskı. Taraftarların çıkaracağı gürültüye karşı bir çare var mı, bilmiyorum. Türkiye'de daha önce oynamamış olan oyuncularıma, onları nelerin beklediğini açıklamam gerekecek." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın Tüpraş Stadyumu'nda Romanya'yı ağırlayacağı Dünya Kupası play-off yarı final maçı, perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.