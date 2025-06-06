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Sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesinin bitmesiyle Galatasaray'daki macerasına nokta koyan Belçikalı yıldız Dries Mertens, 2 Haziran'da İstanbul'dan ayrıldı.

Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens, Napoli'da fahri vatandaşlık ile onurlandırıldı.

FAHRİ NAPOLİ VATANDAŞI OLDU

Napoli şehri, 38 yaşındaki Dries Mertens'e düzenlenen törenle fahri vatandaşlık verdi.

Törene ailesiyle katılan Mertens'in çocuğu Ciro Mertens, fahri vatandaşlık töreninde yerinde durmadı.

Ciro'nun o anları ortaya renkli görüntüler çıkardı.

ORGANİZASYON BİR TÜRLÜ GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİ

Öte yandan Mertens'e fahri vatandaşlık verilmesi kararı Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi tarafından 3 yıl önce verilmişti ancak organizasyon sürekli ertelendi.

Mertens'e fahri vatandaşlık verilmesi için destekçilerden biri olan Napoli Meclis Üyesi Salvatore Flocco, "Karar çok eski ama nihayet doğru zamanı bulduk. Mertens'in Napoli ile harika bir geçmişi var." demişti.

Yine kararın destekçilerinden biri olan Nino Simeone de, "Napoli'nin tüm zamanlarının en çok atan oyuncusunun takdir edilmesi şarttı" demişti.