Dursun Özbek, Fernando Muslera'nın yeni görevini açıkladı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 14 senedir sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Basın toplantısında konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Muslera'nın yeni görevini açıkladı.

"TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Özbek, sözlerine şöyle başladı:

Ben burada Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Kendisine Galatasaray'a bu zamana kadar verdiği emek, çaba, fedakarlık için teşekkür etmek istiyorum.

"ÇOK DEĞERLİ BİR GALATASARAYLI"

Muslera'nın gerçek bir Galatasaraylı olduğunu belirten Özbek, şöyle konuştu:

Nando bizim için artık bir yabancı futbolcu değil, bizden birisi. 14 sezon sarı-kırmızı forma için ter dökmüş çok değerli bir kardeşim. En zor zamanlarda bile sahada dik duran, mücadeleden kaçmayan, arkadaşlarına liderlik eden çok değerli bir Galatasaraylı.

"TÜM SPORSEVERLERİN GÖNLÜNDE TAHT KURAN ÖNEMLİ BİRİSİ"

Muslera'nın sporseverlerin gönlünde taht kurduğunu ifade eden Özbek, şu açıklamayı yaptı:

Futbol takımımızın son dönemde kazandığı tüm başarılarda onun da imzası var. Üstelik sadece sahada gösterdiği performansla değil, güler yüzü ve efendiliğiyle Türkiye'deki tüm sporseverlerin gönlünde taht kuran önemli birisi.

"ÜLKEMİZDE BU GURURA SAHİP OLABİLEN ÇOK AZ KALECİ VE SPORCU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu ülkedeki çocukların gençlerin Nando'nun formasıyla gezdiğini, maçlara gittiğini gördük. Ülkemizde bu gurura sahip olabilen çok az kaleci ve sporcu olduğunu düşünüyorum.

"ABİ KARDEŞ SEVİYESİNDE İLİŞKİMİZ VAR"

Abi kardeş ilişkilerinin olduğunu söyleyen Özbek, şunları dedi:

Şu hususta çok sevinçli ve gururluyum, Galatasaray'a hizmet ettiğim sürede kendisiyle 3 dönem sözleşme imzaladım. Kendisiyle artık bir abi, kardeş seviyesinde ilişkimiz var.

"GALATASARAY'IN BAŞARISI İÇİN ULUSLARARASI BOYUTTA ÇALIŞACAK"

Özbek, Muslera'nın Galatasaray'ın başarısı için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Ben burada kendisine veda etmiyorum, bu bir veda toplantısı değil. Çünkü Nando'nun dünya futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de kendisiyle konuyu tartıştık, hatta bir sözleşme, bir protokol de imzaladık. Bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek ve Galatasaray'ın başarısı için uluslararası boyutta da çalışacak.

"KULÜBÜMÜZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Dursun Özbek, son olarak şu açıklamayı yaptı: