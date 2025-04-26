Dursun Özbek: Hedefimiz sezonu çifte kupayla tamamlamak

AA & Ensonhaber

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolda sezonu çift kupayla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ, SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLAMAK"

Sportif başarılarıyla ilgili üyeleri bilgilendiren Özbek, şu şekilde konuştu:

Süper Lig'de son 2 sezonu rekorları altüst edip şampiyon tamamlayan futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun farkındayız. Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmayacağız. Zaten Galatasaraylıların çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz 5. yıldız da gelsin.

"BU SEZON KUPA HASRETİMİZİ DİNDİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Amatör şubelerin bazılarında sezonların tamamlandığını aktaran Başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Erkek basketbolda lig devam ediyor. Takımımız, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde ülkemizi temsil edecek. Erkek basketbolda son kupamızı 2016'da yine benim başkanlığımda kazanmıştık. Bu sezon kupa hasretimizi dindireceğimize yürekten inanıyorum. Kadın basketbolda ligi 3. sırada tamamladık, Avrupa Kupası'nda ise çeyrek final oynadık. Önümüzdeki sezon için planlamamızı yaptık. Avrupa Ligi'nde daha büyük başarıların peşinde koşacağız. Tekerlekli sandalye basketbolda takımımız sezonu şampiyon bitirdi. Avrupa Kupası Dörtlü Final'inde mücadele ediyoruz.

"VOLEYBOLDA HER SENE ÜSTÜNE KOYARAK İLERLİYORUZ"

Voleybol şubesiyle ilgili bilgi veren Özbek, şu şekilde görüş belirtti:

Erkek ve kadın voleybolda her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Bu şubelerde amacımız başarılı ve sürdürülebilir bir voleybol geleneğiyle devam etmek. Bunu yaparken amatör şubelerin içinde bulunduğu koşulları doğru şekilde idare etmek bizim için çok önemli. Umarım önümüzdeki sezon daha büyük başarılarla Galatasaray'ı voleybolda sadece ülkemizde değil Avrupa'da da şampiyonlukların en büyük adayı haline getireceğiz.

"BİZ ONLARLA HER ZAMAN GURUR DUYUYORUZ"

Başkan Dursun Özbek, diğer branşlardaki başarılara değinerek, şu değerlendirmede bulundu: