Dursun Özbek, Mardin'de GS Store mağazasının açılışını yaptı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mardin'de GS Store mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Özbek, merkez Artuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki GS Store mağazasının açılışı amacıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, mağazanın hayırlı olmasını diledi.

"ŞAMPİYONLUKLARIMIZ DA İNŞALLAH BİRLİKTELİĞİMİZİ DEVAM ETTİRECEKTİR"

Galatasaray'ın başarılarıyla burada da kazançların artacağına inandığını belirten Özbek, şunları kaydetti:

Bütün Galatasaraylıları buradan forma almaya davet ediyorum. Mardin'de de sizin gibi taraftarlarımız olduğu için son derece memnunum. Galatasaray'ı desteklemeye de devam. Şampiyonluklarımız da inşallah birlikteliğimizi devam ettirecektir.

Mağazada Galatasaray ürünleri ve formalarının yanı sıra Victor Osimhen'e özel hazırlanan kutuların da bulunduğunu anlatan Özbek, tüm taraftarları bu kutuları almaya davet etti.

AÇILIŞ YAPILDI

Daha sonra Özbek, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile mağazanın açılışını yaptı.

Açılışın ardından Özbek ve Polat'a reyhan şerbeti ikram edildi.