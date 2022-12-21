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    Dursun Özbek: Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi kupasını Galatasaray getirir

    Başkan Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının Türkiye'ye gelmesi halinde bunu getirecek kulübün Galatasaray olacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:18
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    Dursun Özbek: Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi kupasını Galatasaray getirir

    Beykoz Üniversitesi'nin Kavacık'taki yerleşkesinde düzenlenen "Türk Sporunda Galatasaray" konulu söyleşiye katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmalarının olduğunu ancak finansal durumun da önemli olduğunu belirtti.

    "Icardi için çalışmalarımız var"

    Dursun Özbek, "Icardi dünya yıldızı, çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Ligin bundan sonraki bölümüne de damga vuracak. Galatasaray'ın, Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız. Sezon sonuna daha çok var, bugünden bir şey ifade etmek yanlış olur. Sezon sonu bunlar gündeme gelir, teknik ekibin vereceği raporlar ve o günkü finansal yapı da önemli." diye konuştu.

    "Hedefimiz bu kupayı getirmek"

    AA'nın haberine göre; Özbek, bir öğrencinin "Borçsuz bir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kupasını getirebilir mi?" şeklindeki sorusuna "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek. Bütün projelerin hedefinde o büyük kupaları buraya getirmek var." diye cevap verdi.

    Dursun Özbek: Türkiye ye Şampiyonlar Ligi kupasını Galatasaray getirir #1


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