Dursun Özbek: Yaptığımız her sözleşme son derece şeffaf

- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oyuncu sözleşmelerinin TFF ve UEFA kurallarına uygun ve şeffaf olduğunu belirtti.
- Özbek'in açıklamaları, kulüpten ayrılan Alvaro Morata'nın eleştirilerini hatırlattı.
- Morata, kulüp yönetimini sert sözlerle eleştirmişti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Puma ile resmi forma sponsorluğu anlaşmasının yenilenmesini kapsayan imza töreninde konuştu.
Sarı-kırmızılıların hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, daha sonra oyuncu transferlerine değindi.
Özbek, oyuncu transferlerinin yapılırken kulüp ekonomisi ve şeffaflığının çok önemli olduğunu belirtti.
"BİZİM YAPTIĞIMIZ HER SÖZLEŞME SON DERECE ŞEFFAF"
Başkan Özbek, daha sonra yaptıkları her sözleşmenin son derece şeffaf olduğuna vurgu yaptı.
Özbek, son olarak ise TFF ve UEFA'nın kurallarına uygun sözleşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.
Özbek konuyla ilgili, "Transferleri yaparken Galatasaray'ın ekonomisi ve şeffaflığı çok önemli. Bizim yaptığımız her sözleşme son derece şeffaf ve TFF'nin ve UEFA'nın regülasyonuna uygun sözleşmelerdir." ifadelerini kullandı.
MORATA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: MAAŞIMIN BİR KISMI VE HAKLARIMDAN FERAGAT ETTİM
Öte yandan Özbek'in sözleri sonrası akıllara geçtiğimiz aylarda sarı-kırmızılı ekipten ayrılan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın sözleri geldi.
Galatasaray’dan ayrılarak Como’ya transfer olan Alvaro Morata, sosyal medyada yayınladığı veda mesajında kulüp yönetimini sert sözlerle eleştirmişti.
Kulüp yönetimine yüklenen Morata, o dönem şu ifadeleri kullanmıştı:
Ne yazık ki kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyi söyleyemem. Verilen sözlerin ve temel değerlere olan saygının korunmadığı anlar oldu. Verilen taahhütler yerine getirilmedi, öyle ki maaşımın bir kısmından ve sözleşmemden hak etmiş olduğum haklardan feragat etmekten başka seçeneğim kalmadı. Açıklanan rakamlar doğru değil. Benim için hayatta ve işte asla bozulmaması gereken prensipler vardır. Bunların başında insanlara olan saygı gelir. Hak edilmemiş olanı tanımamak ve telafi etmemek benim için kabul edilemez ve benim inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır.