Dursun Özbek: Yaptığımız her sözleşme son derece şeffaf

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Puma ile resmi forma sponsorluğu anlaşmasının yenilenmesini kapsayan imza töreninde konuştu.

Sarı-kırmızılıların hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, daha sonra oyuncu transferlerine değindi.

Özbek, oyuncu transferlerinin yapılırken kulüp ekonomisi ve şeffaflığının çok önemli olduğunu belirtti.

"BİZİM YAPTIĞIMIZ HER SÖZLEŞME SON DERECE ŞEFFAF"

Başkan Özbek, daha sonra yaptıkları her sözleşmenin son derece şeffaf olduğuna vurgu yaptı.

Özbek, son olarak ise TFF ve UEFA'nın kurallarına uygun sözleşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

Özbek konuyla ilgili, "Transferleri yaparken Galatasaray'ın ekonomisi ve şeffaflığı çok önemli. Bizim yaptığımız her sözleşme son derece şeffaf ve TFF'nin ve UEFA'nın regülasyonuna uygun sözleşmelerdir." ifadelerini kullandı.

MORATA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: MAAŞIMIN BİR KISMI VE HAKLARIMDAN FERAGAT ETTİM

Öte yandan Özbek'in sözleri sonrası akıllara geçtiğimiz aylarda sarı-kırmızılı ekipten ayrılan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın sözleri geldi.

Galatasaray’dan ayrılarak Como’ya transfer olan Alvaro Morata, sosyal medyada yayınladığı veda mesajında kulüp yönetimini sert sözlerle eleştirmişti.

Kulüp yönetimine yüklenen Morata, o dönem şu ifadeleri kullanmıştı: