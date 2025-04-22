Dursun Özbek: Bitmiş hiçbir şey yok

Haber Merkezi

Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZİM HEDEFİMİZ HER KULVARDA ŞAMPİYONLUK"

Takımın kamp yaptığı otelde konuşan Özbek, sözlerine şöyle başladı:

Bütün takımların büyük bir mücadelesi var. Ligin en stresli ve yoğun haftalarına giriyoruz. Bizim hedefimiz her kulvarda şampiyonluk. Çok zorlu maçlar oynayacağız. Hepsi final haftası. Taraftarlarıma, teknik kadroma, oyuncularıma sesleniyorum. Kalan 6 hafta çok kritik, final haftaları. 3 puanlı ligde her şey değişebilir. Pazar günü gördük. Eksik Kayseri geldi Fenerbahçe'den puan aldı. Her maça final havasıyla çıkmalıyız. Bitmiş hiçbir şey yok. Hem heyecanlı hem stresli bir döneme giriyoruz. Bütün takımlar mücadele ediyor.

TARAFTARA MESAJ

Taraftara mesaj veren Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray olarak bütün çabamız kalan maçları aynı konsantrasyonla oynayıp kazanmak. Taraftarıma şu mesajı veriyorum: Bugüne kadar bizi nasıl desteklediyseler aynı şekilde devam. Konsantrasyonlarını azaltmadan, bugüne kadar verdikleri efordan daha fazlasını vermeleri. Bütün arzum sezon sonu iki kulvarda da kupayı kaldırmak.

"5 PUAN ÖNDE OLMANIN ÇOK BİR ÖNEMİ YOK"

2017 yılında "Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" sözlerinin hatırlatılması üzerine Dursun Özbek, "5 puan önde olmanın çok bir önemi yok. Hiçbir zaman şuanki pozisyonumuzu düşünmeden mücadele edeceğiz. Puanlar eşitmiş gibi mücadele etmeye devam edeceğiz." sözleriyle yanıt verdi.