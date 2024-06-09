Dursun Özbek'ten Ali Koç'un sözlerine cevap geldi Fenerbahçe'de başkanlık için yarışan Ali Koç ile Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi.

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ensonhaber.com

Türk futbolunda gerilim bitmek bilmiyor... Ali Koç'un televizyon programında Dursun Özbek ile ilgili söylediği sözler gündem olmuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sert sözlerle konuşan Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi.

"Kongrelerini izledik..."

İşte o sözler...

Kongrelerini izledik! Küfür, kafir, saldırma... Nasıl bir kongre olduğunu gördük! İki başkan adayı var, biri terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı!

"Kayıkçı kavgası"

Akşam iki başkan televizyon kanalında buluştular. İki spor adamı buluşuyor diye insanlar izledi. Tamamen kayıkçı kavgası! Futbolla, sporla ilgili olmayan tartışmalar! Türk sporuna hiçbir faydası olmayan yayın oldu.

"Zengin yalı çocuğu..."

"Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti! Çok dikkat etsin! Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün! Bu tribünlere insanları toplayım, ligden çekilme konuşup, geri vites yapıp... Salla babam salla! Biraz dikkat etsin. Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok!

"Sağda, solda sallamaya benzemez"

Ali Bey haddini bilsin! Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez. Galatasaray Başkanı hakkında konuşurken, iki kez düşünsün! Sağda, solda sallamaya benzemez! Dikkat etsin.

"Galatasaray ayarlarını bozdu"

Türk sporuna hiçbir faydası olmayan bir yayın! Yayın zaten zamanında bitmedi, kesildi diye düşünüyorum. Onlara tavsiyem Türk spor tarihini öğrensinler, gelip açtığımız sergiyi gezsinler. Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş, öğrenmiş olurlar. İki tane başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe olağan genel kurulunda oy kullanma işlemine saatler kala başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi.

Tarihi buluşmada iki başkan adayı da gergin geçen ortamda deyim yerindeyse eteklerindeki taşları döktü.

Konuşma sırasında ise Ali Koç'un Dursun Özbek için söylediği sözler Galatasaray taraftarının tepkisine yol açtı.

"Dursun Özbek'e her şeyi diyebilirsiniz"

Aziz Yıldırım'ın, "Susabilirdim, karışmayabilirdim ama dedim ki 'Sinek ikili' Bu ifadeyi kullanmak kolay değil Ali." sözleri üzerine Ali Koç, "Dursun Özbek'e karşı her şeyi kullanmak kolay." dedi.

Bu diyalog geceye damgasını vururken Galatasaraylı taraftarlar da kendi yönetimine ve Ali Koç'a tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, "Senin stadını basan adama çok değerli bir ailenin evladı Sayın Ali Koç dersen o insan da sana her şeyi söyler." diyerek Dursun Özbek'e eleştiride bulundu.