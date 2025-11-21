Dursun Özbek’ten bahis operasyonuna dair dikkat çeken açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir çok önemli konuya değinen Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"GELİŞTİRDİĞİMİZ PROJELERİN ÖRNEK OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor.



Sevgi iklimi çağrısını yaptığımda bazı yerlerde "Olur mu?" denmişti. Ama siz bu işleri inanarak yaparsanız camia da size inanıyor. Galatasaray eğer bugün başarılı olarak ifade ediliyorsa bunun en büyük sebebi kulübün içindeki sevgi iklimini sürdürmemizden kaynaklı.



Geliştirdiğimiz projelerin örnek olabileceğini düşünüyorum. 2015-2016'da biz bunları anlatırken rakiplerimizden 'Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi' gibi yorumlar geldi. Gel gör ki, bugün herkes benzer projeleri yapma peşinde."

BAHİS OPERASYONU

"Sadece 2 bahis sitesinden bilgi alınması vahim bir durum. 6 bahis sitesinden sadece 2'sinin gönderdiği bilgiler nasıl bilgi? Deformasyona uğramış mı, manipülasyona uğramış mı? Kim biliyor?



Bu bilgiler kimden federasyona gitmiş? Yapısı itibarıyla federasyonun bunu istemesi mümkün değil. 1024 futbolcuyu cezalandırdınız. Hiç itirazım yok. Diğer bahis sitelerinde olan futbolcular nerede? Rekabet içerisindeki bir ligde bu kabul edilebilir mi?"

"GALATASARAY'DA YÖNETİM DEĞİŞİMİ HER ZAMAN MÜMKÜN"

"Galatasaray'ın da diğer kulüplerinden de en büyük parçası futbol. Bütün spor kulüpleri için sürdürülebilir kaynaklar yeterli değildi. Ekonomik getirileri artırmak lazımdı. Faaliyet dışı gelirlerin önemini 2015 2016'dan beri vurguladım. Birçoğunu o zamandan dizayn ettik. Bugünkü projelerin temeli 2014'e gidiyor.



Beni gururlandıran en önemli şey 2022'de seçilirken anlattığımız projelerin ete kemiğe bürünmesi.



2026 Mayıs'ta seçimimiz var. 3 seneden 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü bu süreyi indiriyorlar. 2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. Ben kazanırım, başka bir arkadaşımız kazanır, önemli değil. Bizim içimizde bunların önemi yok.



Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı ve bir kısmını yaptık. Projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple seçimde adayım.



Galatasaray'da yönetim değişimi her zaman mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor."

OKAN BURUK'UN GELECEĞİ

“Okan Buruk Galatasaray'da doğmuş, Galatasaray'a hizmet etmiş biri. Galatasaray dinamiklerini, etik değerlerini çok iyi bilen bir kişiliği var. Galatasaray'a çok yakışan bir antrenör. Ben onun abisi yaşındayım ve başkanıyım aynı zamanda.



Galatasaray'a daha uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum, bunu da hak ettiğini düşünüyorum.



Kariyerine hizmet edecek bir şeyin önünde durmayız ama onun kariyerini ileri taşıyacak Galatasaray'dan büyük bir takım var mı? Endişem var. Kariyerini Galatasaray'da tamamlayabilir.”

ASLANTEPE VE FLORYA

“Galatasaray'ın tarihinin Florya'da yazılmış olması çok önemliydi. İnsanların Florya'ya bakış şekli çok farklı. Florya'da geri kalan 45 dönümlük arsanın Galatasaray'a kazandırılması; çünkü orada yapılacak projenin, bütünsel yapısı itibarıyla Galatasaray'a muazzam bir finansal getiri sağlayacaktı. Emlak Konuttan satın aldık.



Aslantepe Galatasaray'da yüzyılın projesi. Tesisleşme açısından böyle. Yüzme, salon sporları başka yerde, basketbol başka yerde voleybol başka yerde... Bunların hepsinin bir yere toplanması hem de stadın bitişiğinde olması, Galatasaray'a yönetimi açısından hem de finansı sebebiyle de büyük destek verecek.



Riva projesi iki sene içinde 200-250 milyon dolarlık bir fonu Galatasaray'ın kasasına koyacak.”

BEKLENEN GELİRLER

"2024-2025 senesi itibariyle 4 milyon 700 bin adet ürün satmışız. Çok enteresan bir rakam. Bunun içinde forma var, şort var, aksesuarlar var. Bu sezonki hedefimiz de 1 milyon adet forma satmak."



Galatasaray'ın 550'ye yakın villası var. Tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü fiyatlarla 19 milyar TL hasılat yapması gerekiyor. Gözüken 9-10 milyon Tl gibi bir harcaması olacak inşaatın. 200-250 milyon dolar gibi bir fonu Galatasaray alacak."

NBA AVRUPA GELİŞMELERİ

“NBA Avrupa konusunda bize ilettiklerine göre etkilendikleri 2 konu var. En önemlisi, 2025'te Yenikapı'da yağmur altında 1 milyon Galatasaray taraftarıyla şampiyonluk kutlamamız.



En önemli faktör bu taraftar aidiyeti. İkincisi de başlattığımız basketbol salonu projesi. Bu projeye de destek vereceklerini söyleyerek bu daveti yapıyorlar.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

"Şampiyonlar Ligi denince Türkiye'de akla gelen ilk takım Galatasaray.

Galatasaray'ın müzesinde eksik kupalardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi

kupası. Taraftar "Ligde şampiyonluk zaten normal." diyor, ben demiyorum. İş buraya geldi. Beni de zorlayan bir husus. Hedefimiz eksik kupayı tamamlamak.



Futbolda artık öyle bir seviyedeyiz ki, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla bizi ölçecekler.Fenerbahçe'nin de performansı arttı. Biz Kadıköy'e alıştık. Derbiden başarılı sonuç alacağımıza dair endişem yok. Son 3-4 senedir iki takımın çekişmesi lige damga vurdu. Yine güzel maç olacak."

OSIMHEN'İN SAKATLIĞI

"Osimhen'in tahminen 2 hafta iyileşme dönemi olacak. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor.



30-40 milyon euro seviyesinde Galatasaray'da oynayacağını düşündüğümüz santrfor transfer edebilirdik. Şimdi Osimhen'i tanıyoruz. Bildiğimiz bir oyuncu. Ancak 30-40 milyon euro seviyesinde alacağımız oyuncu için net bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla aradaki farka bakmaksızın Osimhen'i transfer ederek Galatasaray'ı kârlı çıkardık.



Bonservisini kendi dönemimizde ödemek üzere yola çıktık. Bizden sonraki yönetime bırakmadık. Osimhen ayrıca çocukları Galatasaraylı yapmak için çok önemli bir kişilik. Icardi ile başladı bu sevgi. Belli bir kesimi, çocukları Galatasaraylı yaptı. Osimhen sevgisi de aynı şekilde."

BARIŞ ALPER VE ICARDI