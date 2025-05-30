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Haber Merkezi

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte şampiyonluk yaşadı.

Bu başarı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı-kırmızılı takımı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular hazır bulundu.

"TARAFTAR ÇILDIRDI, 'BAŞKAN OSİMHEN'İ AL' TEZAHÜRATLARI YAPILIYOR"

Kabulde, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

Özellikle Osimhen'in forması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisini çekti.

Dursun Özbek, Osimhen'i tanıtırken, "Bizim meşhur Osimhen. Taraftar çıldırdı, 'Başkan Osimhen'i al' tezahüratları yapılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Victor Osimhen için "Verin parasını alın" şeklinde görüş belirttiği öğrenildi.

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 36 gol atarak, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını elde etti.

Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.