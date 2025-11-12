Dursun Özbek'ten Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için yeni açıklama

Galatasaray Kulübü'nün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

BAHİS SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA DAHA

Özbek, bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması hakkında konuştu.

Özbek, yine seneler önce bahis oynayan bir futbolcuyla yeni oynayan birinin aynı değerlendirmeye tabii tutulmaması gerektiğini söyledi.

"SENELER ÖNCEKİYLE YENİ OYNAYAN AYNI KEFEYE KONULMAMALI"

Dursun Özbek'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

“Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturmasıyla ilgili olarak 2 futbolcumuz PFDK'ya sevk edildi. Kulübümüz süreci dikkatli şekilde takip ediyor. Türk futbolunun tertemiz olması için gerekli olan bütün faaliyetleri destekliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken husus sapla samanın birbirinden ayrılmasıdır. Bahis oynayan oyuncuların cezalandırılması gerekir. Ama seneler önce oynayan bir oyuncuyla bir hafta oynayan oyuncunun aynı kefeye konulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Yaşadığımız süreçte bildiğiniz gibi üst seviyede bir hakemimiz hakkında çıkan haberler kamuoyunda yanlış anlaşılmış ve lince sebep olmuştur. Bu tarz açıklamaları gidildiği zaman önceden incelenmesi, irdelenmesi, faaliyetlerinin nelere mal olduğunu ve faaliyetlerinin ne olduğunu önceden tespit etmek lazım.”

"BU POTANIN İÇİNDE GENCECİK İNSANLARIN GELECEĞİNİN CEZALANDIRILMASINA KARŞIYIM"